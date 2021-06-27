العبدالعالي: «الصحة العالمية» أكدت أن المملكة بين الأفضل بمواجهة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المملكة من بين أفضل النظم الصحية في مواجهة جائحة كورونا، مفتخرًا بأن تكون السعودية في الترتيبات والتصنيفات المتقدمة عالميًّا في إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح متحدث الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى 17208065 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها الـ587 مركزًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب.

وأشار إلى أن المملكة تشهد تذبذبًا في تسجيل الحالات مع استقرار نسبي في معظم المناطق من حيث الإصابات بكورونا، حيث تراوح بين 1000 و1200 حالة يوميًا، مرجعًا ذلك إلى الإقبال القياسي للفحوصات المخبرية.

وشدد على ضرورة الاستمرار في الاحترازات لأجل صحة وسلامة المجتمع، مع الحرص على أخذ اللقاحات، لافتًا النظر إلى أن الحالات الحرجة تتبع في ذلك منحنى تسجيل الحالات المؤكدة.

وأكد الدكتور العبدالعالي أنه لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا لمن ينوي الحج لهذا العام، مشيرًا إلى بدء مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا وأن من لم تصله رسالة بالموعد عليه الدخول لتطبيق "صحتي" وحجز موعد حسب تأهيله، حاثًا من هم في الـ50 عامًا وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.

وأوضح أنه بإمكان المرأة الحامل الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى، منوهًا أنه لم تسجل أي حالة وفاة بعد الجرعتين، محذرًا من الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، ومؤكدًا على وعي الجميع في الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (483221) حالة، من بينها (11190) حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنهم (1440) حالة حرجة، مشيرًا إلى أن المتعافين في المملكة -ولله الحمد- وصلوا إلى (464256) حالة، إضافةً إلى (1252) حالة تعافي جديدة، كما بلغت الوفيات (7775) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة.