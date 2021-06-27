إطلاق هوية «كدانة» المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شعارها وهويتها التي تعكس رؤيتها في استدامة إعمار المشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حاتم مؤمنة أن تأسيس شركة كدانة للتنمية والتطوير جاء في سياق استراتيجية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المتكاملة مع رؤية المملكة 2030.

أشار إلى أن أدوار الشركة تتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام.

واستكمل أن أدوار الشركة تتمثل أيضًا في رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، ودعم الجهات ذات العلاقة بالعمل على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة مما يسهم في إثراء تجربة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

وتعد «كدانة» شركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها ومقرها الرئيسي مشعر منى، يشار إلى أن اسم شركة كدانة مستوحى من اسم "بئر كدانة" إحدى خمسة عشر بئرًا في مشعر منى كان الحجاج يستقون منها ويتزودون من مائها.

وقد دشنت الشركة حسابها الرسمي على موقع تويتر ، وأطلقت موقعها الإلكتروني .