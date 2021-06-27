إلزام المصرح لهم بالحج بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

اعتماد عالمي لجامعة نورة كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على شهادة اعتماد "منظمة الصحة العالمية"، كأول مدينة جامعية سعودية وعربية معززة للصحة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو القعدة 1442 هـ 17 ذو القعدة 1442 هـ

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنا بدء تطبيق الهوية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو القعدة 1442 هـ 17 ذو القعدة 1442 هـ

أبشر تحذّر من رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة حذرت منصة "أبشر" المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو القعدة 1442 هـ 17 ذو القعدة 1442 هـ

4 مدن تسجل 46 درجة كأعلى حرارة بالمملكة سجلت المدينة والدمام والاحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو القعدة 1442 هـ 17 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> 100 ألف مستفيد بجمعية المؤسس بحائل أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات... حائل: فريح الرمالي ‬ حائل: فريح الرمالي ‬ 17 ذو القعدة 1442 هـ 17 ذو القعدة 1442 هـ

5.6 ملايين مخالف ومتسلل في قبضة الأمن يمتهنون تصنيع الخمور، وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، فضلا عن قطع الأشجار والاحتطاب والتفحيم، فالمخالفون والمجهولون يتخذون من... أبها: غلا أبو شرارة وأبها: محمد آل عمر أبها: غلا أبو شرارة وأبها: محمد آل عمر 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

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