محمد بن مسعود - الدمام - زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق ‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق. 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 06:38 PM زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق "الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ "الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ ‏أكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك #حج_1442هـ‬، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق. الكلمات المفتاحية ، "الحج والعمرة": ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج_1442هـ ،

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