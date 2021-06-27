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دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح".
جاء ذلك، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، العميد محمد بن نايف العتيبي، وعدد من منسوبي المديرية بالمنطقة.
واستمع لشرح من العميد محمد العتيبي عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي تقيمها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز.
ونوّه بحرص القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها ومنع ترويجها وتعاطيها.
بعدها، ألقى أمير المنطقة كلمةً قال فيها: بسم الله وعلى بركة الله نعلن تدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح"، متمنياً لرجال المكافحة كل التوفيق، ومشيداً بدورهم وجهودهم الميدانية في تعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة؛ لحماية المجتمع من خطرهم وسعيهم للمحافظة على وطن أمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة.
ورفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما لهذا القطاع الحيوي الهام ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.
يذكر أن "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" هو يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة بغرض مكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يوافق 26 يونيو من كل عام؛ بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، واعتبار العدالة والصحة وجهين لعملة واحدة، عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 06:33 PM
تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح"أمير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2021
دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح".
جاء ذلك، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، العميد محمد بن نايف العتيبي، وعدد من منسوبي المديرية بالمنطقة.
واستمع لشرح من العميد محمد العتيبي عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي تقيمها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز.
ونوّه بحرص القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها ومنع ترويجها وتعاطيها.
بعدها، ألقى أمير المنطقة كلمةً قال فيها: بسم الله وعلى بركة الله نعلن تدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح"، متمنياً لرجال المكافحة كل التوفيق، ومشيداً بدورهم وجهودهم الميدانية في تعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة؛ لحماية المجتمع من خطرهم وسعيهم للمحافظة على وطن أمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة.
ورفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما لهذا القطاع الحيوي الهام ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.
يذكر أن "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" هو يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة بغرض مكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يوافق 26 يونيو من كل عام؛ بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، واعتبار العدالة والصحة وجهين لعملة واحدة، عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمشكلة المخدرات.
، أمير الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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