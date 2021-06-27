محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية ‬سجّلت ماليزيا 5586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 734 ألفاً و48 حالة. وأفادت وزارة الصحة الماليزية اليوم بأنه تم تسجيل 60 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4944 حالة، فيما سجلت 4777 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 667 ألفاً و709 حالات. 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 06:26 PM خلال الساعات الـ24 الماضية ماليزيا تسجل 5586 حالة إصابة جديدة و60 حالة وفاة بكورونا ماليزيا تسجل 5586 حالة إصابة جديدة و60 حالة وفاة بكورونا ‬سجّلت ماليزيا 5586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 734 ألفاً و48 حالة. وأفادت وزارة الصحة الماليزية اليوم بأنه تم تسجيل 60 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4944 حالة، فيما سجلت 4777 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 667 ألفاً و709 حالات. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا تسجل 5586 حالة إصابة جديدة و60 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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