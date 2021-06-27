، فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية أبها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يبدأ القبول بالكلية التقنية بأبها لبرنامج الدبلوم "الصباحي والمسائي" للفصل الأول من العام التدريبي المقبل 1443، من الأحد ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ ويستمر حتى 11/27 /1442هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن القبول سيكون لمرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي في كافة التخصصات، وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رابط البوابة الإلكترونية (قبولي):
ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag
مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.
وأضاف "آل زيدان" أن "القبول لبرامج الدبلوم الصباحي سيكون في 11 تخصصًا بالكلية وفرعها بحي الموظفين، وستكون التخصصات المتاحة للتدريب الصباحي في قسم تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة، وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة، بينما سيكون القبول في الدبلوم المسائي في تخصصَيْ تقنية الإدارة المكتبية وتقنية الإنشاءات المدنية".
ودعا "آل زيدان" الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة، ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية، أو مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان.
يذكر أن الكلية بها ١١ تخصصًا في مرحلة الدبلوم، و٨ تخصصات في مرحلة البكالوريوس موزعة في ثمانية أقسام، وتشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية، وتقنية ميكانيكا السيارات.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 06:13 PM
11 تخصصًا للدبلوم و8 في البكالوريوسفتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية أبها
يبدأ القبول بالكلية التقنية بأبها لبرنامج الدبلوم "الصباحي والمسائي" للفصل الأول من العام التدريبي المقبل 1443، من الأحد ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ ويستمر حتى 11/27 /1442هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن القبول سيكون لمرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي في كافة التخصصات، وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رابط البوابة الإلكترونية (قبولي):
ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag
مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.
وأضاف "آل زيدان" أن "القبول لبرامج الدبلوم الصباحي سيكون في 11 تخصصًا بالكلية وفرعها بحي الموظفين، وستكون التخصصات المتاحة للتدريب الصباحي في قسم تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة، وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة، بينما سيكون القبول في الدبلوم المسائي في تخصصَيْ تقنية الإدارة المكتبية وتقنية الإنشاءات المدنية".
ودعا "آل زيدان" الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة، ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية، أو مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان.
يذكر أن الكلية بها ١١ تخصصًا في مرحلة الدبلوم، و٨ تخصصات في مرحلة البكالوريوس موزعة في ثمانية أقسام، وتشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية، وتقنية ميكانيكا السيارات.
، فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية أبها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.