محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس علي سيف الكناني الزهراني، بحفل زواجه، من كريمة محمد علي الزهراني. ونظرًا للإجراءات الوقائية: فقد أُقيم حفل الزواج في منزل العريس بقرية عشبة في محافظة المندق. "الخليج 365" تبارك للعروسين، "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير". 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 06:08 PM "الكناني" يحتفل بزواجه في المندق "الكناني" يحتفل بزواجه في المندق احتفل المهندس علي سيف الكناني الزهراني، بحفل زواجه، من كريمة محمد علي الزهراني. ونظرًا للإجراءات الوقائية: فقد أُقيم حفل الزواج في منزل العريس بقرية عشبة في محافظة المندق. "الخليج 365" تبارك للعروسين، "بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير". الكلمات المفتاحية ، "الكناني" يحتفل بزواجه في المندق ،

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