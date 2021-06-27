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أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد)، إصابة 10 عسكريين بجروح أثناء تنفيذهم مهمة حفظ الأمن في طرابلس شمالي البلاد.
وأفادت قيادة الجيش في بيان أصدرته اليوم بأن تسعة عسكريين أُصيبوا بجروح في منطقة التل - طرابلس أمس، بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية في اتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن خلال احتجاجات شهدتها المنطقة.
وأضافت أن 10 عسكريين أصيبوا في أثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة في ساحة النور شارع الجميزات بطرابلس، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.
لبنان.. إصابة 10 عسكريين خلال احتجاجات في طرابلسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-27
أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد)، إصابة 10 عسكريين بجروح أثناء تنفيذهم مهمة حفظ الأمن في طرابلس شمالي البلاد.
وأفادت قيادة الجيش في بيان أصدرته اليوم بأن تسعة عسكريين أُصيبوا بجروح في منطقة التل - طرابلس أمس، بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية في اتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن خلال احتجاجات شهدتها المنطقة.
وأضافت أن 10 عسكريين أصيبوا في أثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة في ساحة النور شارع الجميزات بطرابلس، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
03:09 PM
راكبو دراجات نارية رشقوهم بقنابل صوتية
أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد)، إصابة 10 عسكريين بجروح أثناء تنفيذهم مهمة حفظ الأمن في طرابلس شمالي البلاد.
وأفادت قيادة الجيش في بيان أصدرته اليوم بأن تسعة عسكريين أُصيبوا بجروح في منطقة التل - طرابلس أمس، بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية في اتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن خلال احتجاجات شهدتها المنطقة.
وأضافت أن 10 عسكريين أصيبوا في أثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة في ساحة النور شارع الجميزات بطرابلس، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.
، لبنان.. إصابة 10 عسكريين خلال احتجاجات في طرابلس ،
المصدر : الخليج 365
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