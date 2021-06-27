شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشرقية" يطلق برنامج «نشاطي 2021» الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تعليم المنطقة الشرقية برنامج "نشاطي 2021" الصيفي الذي يستمر إلى الـ 16 من محرم 1443هـ، ويستهدف جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص أن البرنامج يشمل العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات التربوية والوطنية المتحققة في الأنشطة الطلابية واستثمار أوقات فراغهم، مضيفًا أن البرنامج يتضمن 8 مسابقات هي: شبابيك، تخيّل، محصّن ساحة حارتنا، دليله، هواية وشارة، الباب، بيئتنا الخضراء.