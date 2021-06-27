وزارة الحج : الجرعة الثانية من لقاح كورونا إلزامية خلال 48 ساعة دون موعد مسبق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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