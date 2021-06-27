المتحدث الأمني يكشف عقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر المؤسسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، عن عقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، قائلًا: “العقوبة المقررة غرامة مالية 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة”.

ضبط مخالفي الحجر المؤسسي:

وأوضح العقيد طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، أنه إن كان المخالف مقيمًا يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

ونوه، بأن الجهات الأمنية تكثف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفات العزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج.

وتابع: “هذه المخالفات تساعد على تفشي العدوى؛ ولذلك نشدد على الجميع أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية”، معقبًا: “التدابير الوقائية لم توضع للعقوبة، بل وُضعت لحفظ صحة المجتمع”.

الداخلية تكشف عن الأنشطة الخاضعة للتحصين:

وكشف متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، عن موعد تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

وقال الشلهوب، نؤكد على تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 هجرية.

وأوضح متحدث وزارة الداخلية، أن قرار اشتراط التحصين سيتعلق بدخول كافة الأنشطة التالية:

1- دخول أي نشاط تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو اقتصادي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة كذلك استخدامك وسائل النقل العامة.

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