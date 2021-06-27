متحدث الصحة: لم نسجل حالات وفاة بعد استكمال جرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وجود العديد من التساؤلات بشأن ازدياد حالات الإصابات والوفيات برغم أخذ اللقاحات، معقبًا: “مهم جدًا أن نجري مقارنة لأعداد الوفيات والإصابات الآن مماثلة بالعام الماضي، هناك بالطبع تحسن واستقرار”.

متحدث الصحة: يجب الالتزام بإتمام جرعات اللقاح

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة في المملكة، اليوم الأحد، قائلًا: “الحماية التي يحصل عليها الفرد بأخذ اللقاحات عالية جدًا حتى ولو أخذ جرعة واحدة”.

وتابع: “لله الحمد لم نسجل حالة وفاة واحدة بعد أخذ جرعتين من اللقاح بشكل مباشر بين هذه الفئة، وعليه نؤكد على الجميع الالتزام بإتمام أخذ اللقاحات حفاظًا على الفرد والمجتمع”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



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