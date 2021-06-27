الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

المتحدث الأمني : تطبيق اشتراط التحصين اعتبارًا من 22 ذو الحجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، عن موعد تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

الداخلية تكشف عن الأنشطة الخاضعة لتحصين:

وقال المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، نؤكد على تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 هجرية.

وأوضح متحدث وزارة الداخلية، أن قرار اشتراط التحصين سيتعلق بدخول كافة الأنشطة التالية:

1- دخول أي نشاط تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو اقتصادي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة كذلك استخدامك وسائل النقل العامة.

مخالفات الإجراءات الاحترازية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (17818) مخالفة، وذلك للفترة من 10 / 11 / 1442هـ حتى 16 / 11 / 1442هـ .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(5918)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2870)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2186)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1505)، ومنطقة القصيم بـ(1472)، ومنطقة الجوف بـ(1010)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(770)، ومنطقة تبوك بـ(684)، ومنطقة حائل بـ(652)، ومنطقة الباحة بـ(310)، ومنطقة عسير بـ(221)، ومنطقة نجران بـ(114)، ومنطقة جازان بـ(106).

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