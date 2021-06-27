شكرا لمتابعة خبر عن البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه نجران وخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أدانت البحرين إطلاق مليشيا الحوثي طائرة دون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه نجران وخميس مشيط.

وأشادت البحرين، بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت البحرين، على وقوفها التام مع المملكة في صف واحد في ما تتبناه من سياسات وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشددت البحرين:"يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لردع الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية".