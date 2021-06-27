شكرا لمتابعة خبر عن " الداخلية ": لا يوجد غرامة لعدم أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه ليس هناك غرامة لعدم أخذ اللقاح مع حث الجميع على المبادرة في تلقيه.

وأشار " الشلهوب " لوجود ازدياد في حالات التجمعات والذي تم تحرير المخالفات بحقهم.

وأكد أنه بداية من 22 ذي الحجة سيكون التحصين شرط لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة أو تجارية.

وسيكون التحصين فيما يتعلق بدخول كافة الأنشطة التالية:

- دخول أي نشاط تجاري أو ترفيهي أو ثقافي أو اقتصادي.

- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة لأداء الأعمال أو المراجعة.

- دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

- استخدام وسائل النقل العامة.