شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متوفرة لمن عمره أكثر من 50 عاما " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا متوفرة لمن عمره أكثر من 50 عاما.

وأكد محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أنه لم يتم حتى الآن ارتباط التهاب عضلة القلب بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

وحث متحدث الصحة، من هم في الـ 50 عاما وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.