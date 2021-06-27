شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1252 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 464,256 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7775 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن منطقة مكة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 369 إصابة.