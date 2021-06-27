شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف اجزاء من بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة شمال المملكة .

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في المملكة و يعود لعصر الأيوسين الاعلى ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

وأضاف الشمراني بأن فريق متخصص من قسم الأحافير قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات و الحديثة للاستدلال و التعرف على انواع الاحافير البحرية و بيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل ٣٧ مليون سنة.