بالفيديو.. اكتشاف بقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأحد، اكتشافًا تاريخيًا لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب السعودية.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مقطع فيديو للاكتشاف معلقة «اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب السعودية »، مختتمة التغريدة بهشتاق (#حوت_منطقة_الجوف_التاريخي).

وأوضحت الهيئة أنّ بقايا الحوت المكتشفة شبه كاملة، مشيرة إلى أنه جارٍ نقل أجزاء بقايا الحوت المكتشفة إلى المركز الرئيس في جدة وفقا لـ «الإخبارية».

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