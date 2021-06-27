شرطة جازان تضبط مواطنًا كسّر زجاج مركبات وسرق ما بداخلها

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة جازان، اليوم الأحد، على مواطن ارتكب (5) جرائم تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في محافظة ضمد.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب (5) جرائم بذات النمط الإجرامي بمحافظة ضمد تمثَّلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.

وأشار الرائد نايف حكمي إلى أنَّه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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