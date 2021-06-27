متحدث «الداخلية»: لا غرامات مالية على المقيمين غير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، إنه لا توجد غرامات مالية على المقيمين الذين لم يتلقوا التطعيم بلقاحات كورونا.

وأكد متحدث «الداخلية»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لم توضع للعقوبة، بل لحفظ صحة المجتمع.

وجدد التأكيد على قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت في تاريخه المحدد، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تكثف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفات العزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج.