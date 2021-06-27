أخبار السعودية.. توطين مهن الاتصالات بـ25%.. وأمطار على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021م منها: توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% بدءًا من اليوم، وأمطار على مرتفعات 3 مناطق، واعتماد مخطط سكني لـ 358 شقة و117 فيلا بالمدينة.

توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% بدءًا من اليوم

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 2021، تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% في المنشآت التي لديها 5 عاملين فأكثر.

أمطار على مرتفعات 3 مناطق

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد، مشيرًا إلى أنها تمتد للربع الخالي واليمن وعمان والإمارات.

أسعار الذهب ترتفع في السعودية خلال تعاملات الأحد

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، وسط ترقب لتعاملات بداية الأسبوع بالأسواق العالمية غدًا.

7 برامج أكاديمية جديدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها

استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 برامج أكاديمية بكلية المجتمع بتخصصات فنية وتقنية وذلك في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وفروعها بمحافظات العلا والمهد وخيبر وبدر.

اعتماد مخطط سكني لـ 358 شقة و117 فيلا بالمدينة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة مخططًا سكنيًا يضم 475 وحدة سكنية (358 شقة - 117 فيلا) ضمن حي الملك فهد، وذلك لترسيخ البيئة العمرانية المحلية بواجهة عصرية مميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

أمانة العاصمة المقدسة تصادر خضروات وفواكه من الباعة الجائلين

صادرت أمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 852 كجم من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة وذلك بعد حملة نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، تستهدف الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة

فتح موعد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل موعد فتح القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، للعام الجامعي 1442هـ /1443هـ, وذلك من تاريخ 23 ذو القعدة لمدة خمسة أيام.

«الأمن البيئي» يوقف 13 مواطنًا و51 مقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (64) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(51) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلادشية والهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1666) رأسًا من الإبل و(2636) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

«الموارد البشرية» تصدر 26 مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد، 26 مخالفة بحق (18) مواطنًا و(8) مقيمين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

«الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 19 موقعًا بالمملكة

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 19 موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

دراسة: القطاع العام يحتاج إلى تفعيل منظومته الاتصالية لمواجهة كورونا

أكد تقرير استشاري صادر عن مركز W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية على ضرورة تسريع التغيير الرقمي لمنظمات القطاع العام، التي اضطرت إلى تنفيذ منصات، وتطبيقات، وأنظمة جديدة؛ للتعامل مع الطلب المتزايد على خدماتها بعد جائحة كورونا.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. تطعيم مشروط لكبار السن

أخبار السعودية.. 3 فئات تستفيد من معاش الضمان