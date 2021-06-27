بالصور.. «أمانة الطائف» تجهّز المتنزهات والمواقع السياحية لاستقبال الزوار

الرياض - محمد عبدالله - وجّه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي كافة الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية بدعم الخدمات البلدية في المواقع السياحية كالشفا والهدا والمنتزهات البرية المفتوحة استعدادًا لاستقبال الزوار.

وقد عزَّزت أمانة الطائف جهود النظافة الخاصة بالحدائق والمتنزهات وحدائق الأحياء والمسطحات الخضراء والساحات البلدية خلال موسم الصيف بزيادة أعداد العمالة والآليات وساعات العمل، وذلك في مواكبة مع الإقبال المتزايد عليها من الأهالي والمصطافين.

وأوضحت الأمانة أنّ أكثر من 240 فرقة ميدانية تعمل على مدار اليوم لرفع المتروكات والمخلفات وتفريغ حاويات النفايات وتنفيذ أعمال الكنس والغسيل، بالإضافة إلى دوريات مستمرة تقوم على رصد الملاحظات ومعالجتها.

وشدَّد أمين الطائف على التزام المستثمرين بضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الجسدي، وتنفيذ أعمال التعقيم الدوري للمرافق للحفاظ على سلامة الزوار.

وكانت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف قد أنهت برنامجًا للصيانة الشاملة شمل صيانة البنية التحتية وشبكات الري والتمديدات الكهربائية، والنوافير، وألعاب الأطفال، والجلسات العائلية، والألعاب الرياضية، والمماشي، والمسطحات الخضراء قبيل بدء الموسم السياحي.

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