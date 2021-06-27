«الصحة»: لم نسجل وفيات بين من تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة لمن تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا حتى الآن.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا بدأت، مناشدًا من لم تصله رسالة بالموعد، الدخول لتطبيق صحتي وحجز موعد حسب تأهيله.

وحث متحدث الصحة من أعمارهم 50 عاما فأكثر على المبادرة بأخذ الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرة في أخذ لقاح كورونا سلاحنا للخروج من الجائحة.