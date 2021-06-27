إطلاق هوية شركة كدانة المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شعارها وهويتها والتي تعكس رؤيتها الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة حاتم مؤمنة، إنَّ تأسيس شركة كدانة للتنمية والتطوير جاء في سياق استراتيجية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المتكاملة مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن أدوار شركة كدانة تتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام.

وكذلك رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، ودعم الجهات ذات العلاقة بالعمل على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة مما يساهم في إثراء تجربة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

و«كدانة» شركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها ومقرها الرئيسي مشعر منى.

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