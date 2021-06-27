إعادة افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إعادة افتتاح 12 مسجدًا في 3 مناطق، وذلك بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أنَّ المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق الرياض وعسير وجازان.

وأكدت أنَّ تلك الإجراءات تهدف إلى مزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

يشار إلى أنَّ مجموع ما تمَّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا وصل إلى 1684 مسجدًا.

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