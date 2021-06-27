أمير مكة ووزير الإسكان يشهدان توقيع اتفاقية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية

شهد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وكالة الإسكان التنموي وجمعية نماء الخيرية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية؛ تهدف إلى توفير 7 آلاف وحدة سكنية بمحافظات المنطقة.

وقالت هيئة تطوير منطقة مكة وإمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابهما الرسمي على "تويتر"، إن الاتفاقية تعمل على تعزيز المشاركة الخيرية لأفراد المجتمع ضمن مبادة الإسكان التنموي، ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.

مشاريع تصريف الأمطار

وشهد أمير منطقة مكة أيضاً بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع اتفاقية عقود لتنفيذ مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بمحافظة جدة. وشملت مشاريع تصريف مياه الأمطار المواقع الحرجة في 30 موقعاً ومنها: حي الواحة، محطة الرفع لنفق السلام، ميدان السارية، نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، ميدان الكرة الأرضية، بالإضافة إلى 5 مشاريع في محافظة جدة، تحت الطرح بقيمة تتجاوز مليار ريال لتصريف مياه الأمطار في أحياء: طيبة، الهدى وجزء من حي الأجاويد، الفردوس، المحمدية، طريق الملك فيصل بأبحر الشمالية (عابر القارات سابقاً).

وتضمنت مشاريع تصريف مياه الأمطار إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61.5 ألف متر، وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار و191 أنبوب دفع نفقي.

كما وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، اليوم الأحد، عقدا مع أمانة محافظة جدة؛ لتشغيل وصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة. وقالت "الخريف"، في بيان لها إن قيمة العقد تبلغ 115.32 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)، وتصل مدته إلى 36 شهرا من تاريخ استلام الموقع. ‫وأضافت الشركة، أنها ستقوم بتنفيذ أعمال الصيانة وأعمال تحسين الشبكات التابعة لمياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة.

وتوقعت "الخريف"، أن يبدأ الأثر المالي لهذ المشروع خلال النصف الثاني من العام المالي 2021، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة.

7 عقود استثمارية وقعت عليها أمانة جدة

- عقدين لاستثمار لوحات إعلانية من نوع ميجاكوم وموبي مع شركة موجة العصر (Wave media) بعائد للأمانة يصل إلى 263 مليون ريال سنويا للعقدين، وقعها من جانب الشركة الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد آل سعود.

- عقد لاستثمار لوحات إعلانية من نوع يونيبول مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية بعائد للأمانة يصل إلى 182 مليون ريال سنوياً، وقعها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الخريجي.

- عقدين لاستثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني مع شركة فادن بعائد للأمانة يصل إلى 42.5 مليون ريال سنوياً للعقدين، وقعها من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد آل سعود.

- عقد لاستثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني مع شركة الفنون المرئية بعائد للأمانة يصل إلى 12.7 مليون ريال سنوياً، وقعها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز البقمي.

- عقد استثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية بجدة مع شركة روتانا بعائد للأمانة يصل إلى 25 مليون ريال سنوياً، وقعها من جانب الشركة رئيس الخدمات الإعلانية الأستاذ نزار ناقرو.