السعودية | نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا لدى المملكة

المناطق - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير أستراليا المعيّن لدى المملكة مارك دونوفان.

وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.