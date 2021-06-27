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إزالة تعديات على 15 ألف متر أراض حكومية بجدة

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الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة عددًا من التعديات على الأراضي الحكومية بحي "أبو جعالة" التي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 15 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت أحواشا جميعها مقامة بطرق مخالفة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء والمناطق الطرفية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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