شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 43 منشأة وتحرير 544 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 10139 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 43 منشأة مخالفة وتحرير 544 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرارالجولات الرقابية وتكثيفها، والحملات التوعوية على المنشآت؛ بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، وتطبيق "البروتوكولات" الخاصة في محال الحلاقة ومراكز التزيين النسائية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز 940 تلقى 2320 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملحوظة على المنشآت غير الملتزمة من خلال المركز لمعالجتها.