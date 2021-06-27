شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ينوه ببطولات رجال الأمن في مكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة بجدة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فهد الحماد.

ونوّه سموه بالعمل البطولي لرجال الأمن خاصة رجال مكافحة المخدرات في المحافظة على الوطن ومقدراته، وحماية أبنائه من سموم المخدرات، مثمنًا الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، ودورهم الفعّال في الجانب الوقائي والميداني.