أبرز 3 أسئلة شائعة عن لقاح كورونا يجيب عنها متحدث الصحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أبرز التساؤلات التي وردت بشأن لقاح كورونا، والتي كان أهمها إمكانية أخذ لقاح الأنفلونزا بعد أخذ لقاح كورونا للمرشحين للحج هذا العام.

لقاح كورونا وتطعيمات الأنفلونزا:

وأجاب الدكتور محمد العبدالعالي، على السؤال، بالقول: “نؤكد على تلقيكم للقاحات، ومن ضمنها تطعيمات الأنفلونزا، ولا يوجد أي تعارض بينها وبين لقاحات كورونا”.

وبشأن ما يتعلق بالجرعة الثانية للقاح، هل ستطلب الحجز أم أنها ستكون تلقائية، قال: “تم الإعلان عن بدء إعلان الجرعة الثانية من اللقاح لفئة الـ50 عامًا فأكثر، والمواعيد الخاصة بالجرعة ستصل لكل شخص تلقائيًا، ومَن لم تصل إليه حتى الآن لأي أسباب عليه أن يبادر بحجز الجرعة عبر التطبيق ويذهب لأخذ الجرعة”.

وردّ متحدث الصحة على سؤال آخر جاء نصه: “من لديه أعراض تنفسية ونتيجة فحص كورونا سلبية، هل ينتظر 10 أيام حتى يتمكن من أخذ اللقاح، بالقول: “إذا كانت الأعراض التنفسية ناتجة عن مخالطة تحتاج أنه يكمل فترة الحجر فلا بد من إتمام فترة الحجر كاملة، أما إذا كان الأعراض التنفسية دون مخالطة فبغيابها وزوالها يعتبر أمرًا كافيًا لأخذ اللقاح”.

شارك الخبر