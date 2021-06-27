- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الداخلية : 17818 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية : 17818 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع
الرياض تتصدر المناطق برصيد 5918 مخالفة
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (17818) مخالفة، وذلك للفترة من 10 / 11 / 1442هـ حتى 16 / 11 / 1442هـ .
توزيع المخالفات حسب المناطق
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(5918)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2870)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2186)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1505)، ومنطقة القصيم بـ(1472)، ومنطقة الجوف بـ(1010)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(770)، ومنطقة تبوك بـ(684)، ومنطقة حائل بـ(652)، ومنطقة الباحة بـ(310)، ومنطقة عسير بـ(221)، ومنطقة نجران بـ(114)، ومنطقة جازان بـ(106).
الداخلية تشدد على الإجراءات
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
شارك الخبر