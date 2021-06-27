متحدث الصحة ردًا على “المواطن”: يمكن للحامل أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متحدث الصحة ردًا على “متابعات الخليج 365”: يمكن للحامل أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على مأمونية لقاح كورونا المستخدم في المملكة، داعيًا الجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

لقاح كورونا للحوامل

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول مدى إمكانية حصول المرأة الحامل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر، إذا كانت حصلت على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا: إنه بفضل الله فإن اللقاحين آمنان على الحوامل، وبالتالي يمكن أخذهما بالتبادل بحسب ما أشار الخبراء.

جرعات اللقاحات في المملكة

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،208،065 جرعة، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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