مكة والرياض تسجلان 624 حالة كورونا جديدة والحالات الحرجة تتراجع لـ11190

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1252) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (464256) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11190) حالة من بينها (1440) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (483221) حالة، توفي منهم (7775) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1218) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: مكة المكرمة 369، منطقة الرياض 255، المنطقة الشرقية 206، منطقة عسير 140، منطقة جازان 67، منطقة المدينة المنورة 54، منطقة القصيم 43، منطقة نجران 22، منطقة حائل 21.

كما سجلت كل من منطقتي الباحة وتبوك 15 حالة في كل منهما، وسجلت الحدود الشمالية 8 حالات فيما كانت أقل الحالات في منطقة الجوف بواقع 3 حالات فقط.



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