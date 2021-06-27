تقنية تنومة تبدأ القبول والتسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة تنومة اليوم، عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم في تخصصي “المحاسبة المالية” و”شبكات الحاسب الآلي”، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي المقبل.

وبينت الكلية أن التسجيل عبر بوابة القبول الموحدة “قبولي”، ويستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري، حيث ستبدأ عملية استكمال الإجراءات للمقبولين وإعلان المرشحين بعد الفرز النهائي، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع المتدربين عبر رسائل نصية على الهاتف المسجل في الطلب.

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