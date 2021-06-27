الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى تصل لـ50 درجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية اعتبارًا من يوم غد الاثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المركز “يتوقع أن تراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي الرياض والحدود الشمالية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماءً غائمة جزئيًا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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