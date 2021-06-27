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اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعودية

يُعد الأول من نوعه

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني عن اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة العربية السعودية.

اكتشاف أحفوري تاريخي

وأوضح بأن هذا الاكتشاف الأحفوري التاريخي والهام يعود لعصر الأيوسين الأعلى، ويُعد الأول من نوعه في السعودية، ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

مسح جروف الرشراشية الجيرية

وبين بأن فريقًا متخصصًا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات والحديثة للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل 37 مليون سنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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