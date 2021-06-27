ضبط مواطن امتهن تكسير زجاج مركبات وسرقة محتوياتها بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان، من القبض على مواطن ارتكب جريمة تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها.

تفاصيل الجريمة

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب 5 جرائم بذات النمط الإجرامي بمحافظة ضمد، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.

توقيف الجاني

وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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