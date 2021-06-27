سفارة المملكة تعلن تعليق أعمالها في بنغلاديش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السفارة السعودية في بنغلاديش تعليق أعمالها بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة.

حكومة بنغلاديش تفرض الحظر الكامل:

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع تويتر: “إن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ اعتبارًا من تاريخ غدٍ الاثنين 28 يونيو، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد”.

وأوضحت السفارة، أنه سيتم تعليق العمل بها لحين رفع الحظر، بحسب الإخبارية”.

وسابقًا أعلنت حكومة بنغلاديش، فرض حالة إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة أسبوع لإبطاء وتيرة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في خضم ندرة جرعات اللقاح.

إصابات كورونا في بنغلاديش:

وجاء قرار الحكومة البنغلاديشية في أعقاب إعلان السلطات الصحية في دكا عن تسجيل 108 حالات وفاة بكورونا، وهي أعلى حصيلة وفيات تسجل في البلاد خلال 24 ساعة منذ 12 أبريل.

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