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متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 03:55 PM

قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا

متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.

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، متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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