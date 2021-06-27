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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 03:55 PM
قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونامتحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.
، متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين ،
المصدر : الخليج 365
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