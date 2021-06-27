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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا، 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق: الرياض، وعسير، وجازان.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 03:27 PM
وصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1684 مسجدًا"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 3 مناطق
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا، 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق: الرياض، وعسير، وجازان.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 3 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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