محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الجيولوجية: يعود لعصر الأيوسين الأعلى ويُعد الأول من نوعه في المملكة كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني عن اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة شمال المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذا الاكتشاف الأحفوري التاريخي والهام يعود لعصر الأيوسين الأعلى ويُعد الأول من نوعه في السعودية، ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

وبيّن بأن فريقًا متخصصًا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات والحديثة للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل ٣٧ مليون سنة

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 03:22 PM رئيس الجيولوجية: يعود لعصر الأيوسين الأعلى ويُعد الأول من نوعه في المملكة "الشمراني": اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعودية "الشمراني": اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال السعودية كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني عن اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة شمال المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذا الاكتشاف الأحفوري التاريخي والهام يعود لعصر الأيوسين الأعلى ويُعد الأول من نوعه في السعودية، ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

وبيّن بأن فريقًا متخصصًا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات والحديثة للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل ٣٧ مليون سنة الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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