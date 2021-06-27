شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: لا يشترط التحصين لتجديد الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد بطاقات الهوية الوطنية، دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

وأضافت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية خلال 180يوماً قبل انتهاء صلاحيتها، لتفادي تعطل مصالحهم وتفادياً للغرامة المالية، إذ إنه في حال انتهائها دون تجديد، فيتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها، ولتجديدها يتم حجز موعد إلكتروني ومراجعة المكتب، لا يلزم إحضار متطلبات.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية وتم حجز الموعد لمراجعة المكتب في نفس يوم الانتهاء، فإنه لا يتم فرض غرامة مالية.