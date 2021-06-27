شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم أنها ستعلن يوم الخميس القادم عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بحسب الجدول الزمني المحدد مسبقاً.

وأشارت إلى أنها ستستمر حتى يوم 27 ذو القعدة الجاري، حيث تعتمد نتائج الحركة رسمياً في الـ28 بعد انتهاء فترة التظلمات.

وأضافت أن مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً ستبدأ اعتباراً من الأول من ذي الحجة القادم وتستمر حتى الـ5 من الشهر نفسه.