«الموارد البشرية» تصدر 26 مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد، 26 مخالفة بحق (18) مواطنًا و(8) مقيمين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وأوضحت الوزارة أنّه بالتنسيق مع الجهات المختصة تبيّن قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص، مشيرة إلى أنّ المادة (12) من اللائحة تنصّ على معاقبة كل من يخالف أحكامها.

وأكّدت دعمها لكافة وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ودعت الموارد البشرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

اقرأ أيضًا:

«أمن الدولة» تُحذر من الاستجابة لدعوات جمع التبرعات المجهولة بدعوى العمل الخيري

توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% بدءًا من اليوم

«الموارد البشرية»: 3 شروط لاستخراج تصاريح العمل في موسم الحج