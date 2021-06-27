فتح موعد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة المللك فيصل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الملك فيصل موعد فتح القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، للعام الجامعي 1442هـ /1443هـ, وذلك من تاريخ 23 ذو القعدة لمدة خمسة أيام.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب النسبة الموزونة، والأعداد التي اعتمدها مجلس الجامعة، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها تسلسليا.

وأضاف أن الطلبة الذين لم يتم قبولهم خلال الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى تنشيط طلب القبول، منوهاً في حال وجود استفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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