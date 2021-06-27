«أمانة جدة» تغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنَّ الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكَّدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

اقرأ أيضًا:

غلق 108 منشآت بجدة.. و«الأمانة»: خالفت التدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 64 منشأة وترفع 92 طن مخلفات خلال أسبوع

أمانة جدة تغلق 209 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية