أمانة العاصمة المقدسة تصادر خضروات وفواكه من الباعة الجائلين

الرياض - محمد عبدالله - صادرت أمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 852 كجم من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل والإقامة وذلك بعد حملة نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، تستهدف الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فإن أمانة العاصمة المقدسة سلمت الخضراوات والفواكه المصادَرة لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

وفي السياق ذاته، صادرت الفِرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية 200 كجم من الخضروات والفواكه، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أن الجولات الميدانية مستمرة؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعيةً إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواءً من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.

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